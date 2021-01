One Piece: ecco l’emoji su Twitter!

È veramente straordinario il successo che One Piece è riuscito a raggiungere a livello globale. L’opera piratesca di Eiichiro Oda sta battendo tutti i record di longevità e continuità per un manga, avendo raggiunto e oltrepassato il suo capitolo 1000 e ha raggiunto una popolarità tale da lanciare il primo popularity poll a livello globale della sua storia.

Ora un riconoscimento dell’enorme influenza dell’opera di Oda arriva anche sui social network, con Twitter che ha voluto inaugurare ufficialmente una emoji dedicata proprio a One Piece, e a uno dei personaggi che più ha saputo emozionare i fan durante l’arco narrativo di Wano che si sta ancora svolgendo. Ci stiamo riferendo, naturalmente, a Kozuki Oden, l’eroico samurai (recentemente arrivato come personaggio DLC anche su One Piece Pirate Warrior 4) che è stato protagonista del più lungo flashback della storia dell’opera.

Per utilizzare l’emoji bisogna digitare alcuni caratteri in giapponese, che vi lasciamo qui: #光月おでん

Una volta copia incollata la frase in un tweet potrete vedere Oden in tutta la sua gloria. Per il momento questa è l’unica emoji dedicata a One Piece, ma chissà che magari, se questa dovesse avere successo, Twitter non possa pensare di dedicarne anche altre all’opera di Oda.

Tanto il manga quanto l’anime di One Piece continuano ad approfondire l’arco narrativo di Wano, che porterà allo scontro totale tra Luffy e i suoi alleati e l’Imperatore Kaido (qui potete scoprire anche la sua taglia), e la serie non è mai stata come ora all’apice del suo successo. Oda ha annunciato che vorrebbe terminare la serie entro i prossimi cinque anni, ma ha anche ammesso che a causa del Covid potrebbe essere costretto a rallentare il ritmo della serializzazione e quindi a terminare l’opera più in là di quanto avesse previsto.