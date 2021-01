Immortals Fenyx Rising: il DLC A New God esce il 28 gennaio

Ubisoft ha confermato che il DLC Immortals Fenyx Rising: A New God uscirà il 28 gennaio, mentre il 21 è arrivato l’evento Blood of Zeus. Di seguito riportiamo l’annuncio pubblicato da Ubisoft:

Immortals Fenyx Rising Il primo DLC, Immortals Fenyx Rising: A New God, è disponibile su tutte le piattaforme il 28 gennaio e affida a Fenyx il compito di superare le Trials of the Olympians per prendere il posto che gli spetta nel pantheon greco. A New God permetterà ai giocatori di esplorare L’Olympos Palace e interagire con le nuove meccaniche di gioco mentre attraversano le nuove prove costruite dagli dei. Lungo la strada, i giocatori sbloccheranno quattro nuovi sorprendenti potenziamenti delle abilità per Fenyx e un nuovo set di equipaggiamento con fantastici vantaggi adatti a un dio, come la possibilità di eseguire salti aggiuntivi. Per giocare al nuovo DLC, i giocatori possono acquistare il Season Pass, che include l’accesso a tutti e tre i pacchetti DLC di prossima uscita o come uno standalone. Questi introdurranno i giocatori non solo a nuovi personaggi e sfide, ma anche a nuovi regni e nuovi modi di giocare.