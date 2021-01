Fall Guys: pubblicate nuove informazioni sul prossimo aggiornamento

Ci sono stati molti giochi che hanno avuto successo nel 2020, e uno di questi è stato Fall Guys: Ultimate Knockout. Nuovi contenuti verranno aggiunti al titolo nell’aggiornamento della stagione 3.5, ha annunciato lo sviluppatore Mediatonic tramite un post su twitter, e dove ha anticipato alcune informazioni. L’aggiornamento di metà stagione del gioco arriverà presto, secondo lo sviluppatore, e sarà ricco di contenuti: ci sarà un nuovo livello, oltre 40 nuove varianti per i livelli esistenti, il feed autunnale e nuovi pacchetti DLC. Inoltre, i costumi di Godzilla, Sonic the Hedgehog e Untitled Goose Game saranno disponibili nel negozio, mentre nuovi costumi saranno disponibili nelle prossime settimane.

Un’altra novità dell’aggiornamento 3.5 è stata l’aggiunta di pinguini di nome Bert, Bort e Bart, che appariranno in varie fasi e giocheranno con una gag famosa di Super Mario 64 del livello Cool Mountain, dove i giocatori hanno la possibilità di far cadere un cucciolo di pinguino dal fianco della montagna. Da allora è diventato un meme su Internet. Dopo l’aggiornamento, i giocatori potranno uccidere i cuccioli di pinguino all’interno di Fall Guys.

La community di Fall Guys era in fermento la scorsa settimana quando Microsoft ha affermato che il gioco sarebbe apparso su Xbox Game Pass, tuttavia, l’ editore del gioco, Developer Digital, è intervenuto affermando che ciò non era corretto, intervenendo con un twitter ufficiale, spiegando che c’è stato un errore e che Fall Guys non arriverà su Xbox Game Pass. Dato l’entusiasmo suscitato da questo errore di comunicazione, Developer Digital potrebbe voler prendere in considerazione l’idea di renderlo realtà, poiché i possessori di Xbox sembrano più che pronti per avere il gioco sui loro sistemi. Fall Guys è ora disponibile su PC, mobile e PS4.

What will be in Season 3.5?

😎🆒 A brand new level

😎🆒 40+ new variations for our existing levels

😎🆒 Fall Feed 👀

😎🆒 New DLC pack!

😎🆒 Godzilla, Sonic, and Goose Game costumes available in regular store!

😎🆒 New shows and costumes to go live over the coming weeks pic.twitter.com/2rPEuIIjZO

— Fall Guys 🔜 Season 3.5 (@FallGuysGame) January 25, 2021