Encodya: disponibile da oggi l’avventura grafica cyberpunk italiana

Dall’annuncio di quasi un paio di anni fa, esce oggi Encodya, avventura grafica sviluppata da Chaosmonger Studio di Nicola Piovesan, director veneziano trasferitosi da anni a Tallinn, in Estonia: è il primo gioco di un team specializzato in documentari, filmati e animazione. Sarà disponibile dalle ore 17:00 di oggi 26 gennaio su PC, Mac e Linux, via Steam e Gog.

Encodya vede protagonista una bambina di nome Tina e il suo robot guardiano SAM-53, ed è ambientato in una Neo Berlino del 2062.

Per l’occasione è stato fatto uscire anche il trailer di lancio da parte del publisher Assemble Entertainemnt, che potete vedere qui sotto.

Queste le caratteristiche del gioco dalla pagina Steam:

Neo Berlino, 2062. Tina, un’orfana di nove anni, vive con SAM-53, il suo grosso e impacciato robot guardiano, in un riparo di fortuna su un tetto di Neo-Berlino, una megalopoli oscura controllata dalle corporazioni. Tina è una bambina cresciuta nella giungla urbana, e ha imparato a vivere da sola rovistando nei cassonetti della città e guadagnandosi da vivere con i rottami. Il suo strambo robot, programmato per proteggerla a tutti i costi, la segue sempre.

Un giorno la bambina scopre che suo padre le ha lasciato una missione importante: completare il suo progetto per salvare il mondo dal grigiore! Tina e SAM si imbarcano in un’avventura incredibile che li porterà in realtà diverse piene di creature robotiche e esseri umani grotteschi. Attraverso enigmi e dialoghi emozionanti scopriranno il vero significato della vita.

Riguardo Encodya:

La dolcezza e la creatività dello Studio Ghibli, l’ambientazione e l’atmosfera di Blade Runner e la comicità e lo stile di gioco di Monkey Island: sono questi gli ingredienti che hanno ispirato ENCODYA, un’avventura punta e clicca ambientata in un futuro distopico.

Contenuti: