The Last of Us Part II è il gioco con più GOTY di sempre

Lo scorso anno ha visto l’uscita di molti titoli attesi, come Final Fantasy 7 Remake, Cyberpunk 2077 o Animal Crossing: New Horizons. Tra di loro c’era, ovviamente, The Last of Us Part II. Il sequel dell’avventura post apocalittica di Naughty Dog ha avuto successo fin dalla sua uscita (esclusiva PlayStation più veloce ad aver venduto 4 milioni di copie), ed è stato il gioco più premiato del 2020.

Come spiegato in dettaglio da gameawards.net, un sito web dedicato al monitoraggio dei premi GOTY (game of the year), The Last of Us Part II ha raggiunto i 261 premi per il gioco dell’anno, che si dividono in 169 da parte dei media e 92 per quanto riguarda i lettori. Ha così superato The Witcher 3: Wild Hunt del 2015. Il terzo capitolo della saga fantasy di CD Projekt RED aveva ricevuto 260 premi: in quel caso aveva ricevuto più voti da parte dei media, 172, ma meno da parte dei lettori, 88. La conta dei voti del 2020 non è ancora terminata, quindi è possibile che stacchi con ancora più premi il secondo in classifica, ma la cosa sicura è che ora il gioco di Naughty Dog ha ricevuto il numero più alto di GOTY di sempre (i dati partono dal 2003).