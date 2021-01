Apex Legends: pubblicato il gameplay trailer della stagione 8

Come vi avevamo fatto sapere ieri, oggi 26 gennaio Electronic Arts e Respawn Entartainment hanno fatto uscire il gameplay trailer dell’ottava stagione di Apex Legends, Mayhem.

Il filmato inizia con la presentazione della nuova leggenda, Fuse, con un mood anni ’90, per poi mostrare alcune delle novità che arriveranno con il battle pass: le skin leggendarie di Lifeline (Skin to the Bone), Bangalore (Radical Action) e del Longbow (DMR X-1). Viene poi fatta vedere la nuova arma in azione, il 30-30 Repeater, i cambiamenti della mappa Kings Canyon e i caricatori d’oro (che hanno la stessa capacità di quelli viola, ma con il perk autoloader). Il finale si concentra ancora su Fuse, mostrando le sue abilità, come l’ulti dove lancia un missile che esplode in una zona circoscritta. Qui sotto potete vedere il filmato completo, ricordandovi che la stagione 8 di Apex Legends sarà disponibile dal due febbraio.

Per chi non l’avesse ancora visto, qui c’è il trailer di presentazione della nuova leggenda Fuse, che parla della sua storia.

Il video di quattro minuti racconta la storia d’amore di Fuse e gli esplosivi, che risale a un episodio d’infanzia in cui lui e la sua migliore amica hanno scoperto “un sanguinosa bella granata” che una volta apparteneva ai combattenti per la libertà sul loro pianeta natale, Salvo. Fuse e la sua amica intraprendono tutti i tipi di avventure insieme – sulle note di una canzone hair metal anni ’80 (Crash ‘n Burn di Don Dokken) ma la loro relazione inizia a rompersi quando un uomo dall’accento australiano entra nelle arene in cui si combatte a Salvo.

Salvo alla fine si unisce al gruppo dei pianeti Syndicate, con grande sgomento dell’amica di Fuse, cresciuta rispettando i combattenti per la libertà. In quel momento, Fuse si avvicina e annuncia che lascerà Salvo per gli Apex Games. Propone una tregua, ma lei è frustrate e arrabbiata, e inizia una lotta. Alla fine della loro rissa, la granata di Chekov esplode e Fuse si sveglia scoprendo di aver perso il braccio.