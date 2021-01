Dragon Ball Legends: Yamcha, Launch e una nuova modalità in arrivo

Poco fa, sui canali social di Bandai Namco, il producer di Dragon Ball Legends, Toshi, ha annunciato attraverso il format “Video and Stuff”, le novità in arrivo nel titolo mobile.

Nello specifico vengono svelati due nuovi personaggi in arrivo a breve, Yamcha, nella sua versione giovane, quella del primo Dragon Ball, e Launch, che appare per la prima volta nel gioco. Viene poi annunciata una nuova modalità, che sarà single player PVE, dove si può giocare per competere con i punteggi degli altri giocatori. Qui sotto potete vedere il video intero.