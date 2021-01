Sea of Thieves: a breve l’inizio della Stagione 1

Vi avevamo lasciato l’anno scorso dicendovi che novità sarebbero arrivate per il titolo a tema piratesco targato Rare, Sea of Thieves. Bene, ci troviamo ora davanti al primo grande aggiornamento di quest’anno per il suddetto titolo, con l’introduzione del sistema a Stagioni e, conseguentemente, l’arrivo della Stagione 1.

Rare ha deciso quindi di abbandonare il proprio sistema di aggiornamenti regolari per cavalcare l’onda del Pass Battaglia o stagionale, che dir si voglia. Cosa cambierà per la produzione? A partire dal 28 gennaio, saranno disponibili diversi nuovi accessori cosmetici, emote e valuta in-game, mentre chi vorrà potrà acquistare il Plunder Pass per ricompense aggiuntive.

Il Plunder Pass, che altro non è che la forma premium del nuovo sistema di ricompense (con un valore di circa 40€ di oggetti), sarà acquistabile al prezzo di 999 Monete Antiche. Queste è possibile riceverle pagando con soldi veri o, decisamente più economico, guadagnandole giocando. In totale saranno 100 i livelli e ogni Stagione durerà 3 mesi.

Per maggiori dettagli, vi lasciamo al video appositamente pubblicato da Rare sul canale ufficiale YouTube di Xbox, il quale spiega per filo e per segno, tutto quello che c’è da sapere sulla nuova meccanica a Stagioni introdotta in Sea of Thieves, che ricordiamo essere attualmente disponibile per PC tramite Steam, Xbox Store o Xbox Game Pass, Xbox Series X|S e Xbox One.