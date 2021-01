Star Wars Battlefront II: scaricato da oltre 19 milioni di utenti dall’Epic Games Store

Star Wars Battlefront II, nonostante il titolo targato Motive Studios e pubblicato Electronic Arts ha ricevuto diverse critiche con l’aggiunta delle microtransazioni, l’opera è stata migliorata costantemente nel corso del tempo, ed infatti, proprio negli ultimi giorni, l’opera videoludica dedicata all’universo legato a Star Wars ha registrato dei numeri decisamente impressionanti.

Per coloro che non sapessero, Star Wars Battlefront II é stato inserito nella sezione apposita come gioco gratuito, in modo tale da permettere agli utenti di entrare in possesso dell’iterazione senza sborsare un solo. Ebbene, da quel momento, oltre 19 milioni d’utenti hanno effettuato il download del gioco, registrando un forte afflusso di giocatori. Questa è certamente una buona notizia per tale prodotto, nonostante all’inizio non fosse partito nel migliore dei modi.

More than 19M PLAYERS got #StarWarsBattlefrontII from the Epic Game Store promo!🤯Thank you so much for the continued support, even after our final content drop! We’ll watch your careers with great interest! May the Force be with you, troopers! pic.twitter.com/fC4A92HLNN

— EA Star Wars (@EAStarWars) January 25, 2021