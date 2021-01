Haven presto in arrivo su PS4, Switch e Epic Games Store

The Game Baker, autori del titolo adventure Haven già disponibile su PlayStation 5, PC (tramite Xbox Game Pass, Steam e GOG) e Xbox, hanno appena annunciato la data di pubblicazione ufficiale della propria opera per PlayStation 4, Nintendo Switch e Epic Games Store.

Come potete vedere sul post pubblicato su Twitter dall’account ufficiale dello studio, la pubblicazione avverrà il 4 febbraio, giusto in tempo per San Valentino, come fa anche notare il post stesso. Non a caso si cita questa festività, perchè tale produzione tratta un’avventura di due innamorati costretti a fuggire su un pianeta sconosciuto, facendosi forza a vicenda per farcela. Chicca del titolo è, per questo motivo, la possibilità di giocarlo in cooperativa!

Vi lasciamo alla descrizione di Haven, mentre, in calce alla notizia, potrete trovare il post descritto poco sopra.

Pur di restare insieme, due amanti hanno rinunciato a tutto e sono fuggiti su un pianeta dimenticato. Vola attraverso un paesaggio misterioso, esplora un mondo in frantumi e combatti contro ciò che sta provando a separarvi. Un GDR d’avventura sull’amore, la ribellione e la libertà. L’amore può davvero sconfiggere ogni ostacolo? Yu e Kay sono fuggiti su un pianeta dimenticato, lasciandosi alle spalle tutto ciò che conoscevano. Gioca nei panni di una coppia di amanti e aiutali rifarsi una vita su un mondo ignoto. Esplora il pianeta alla ricerca di componenti e materiali per riparare la tua astronave e trasformarla in una casa accogliente. Vivi i piccoli momenti di quotidianità di una coppia con cui è facile identificarsi: cucina, crea oggetti e raccogli risorse preziose che aiuteranno i due amanti a sopravvivere.

Affronta tutti coloro che proveranno a separarvi sincronizzando le mosse in combattimento. Trova il tempismo e la sincronia perfetta controllando entrambi i personaggi, e combatti per tenere in vita loro e la loro storia. Esplora un pianeta straordinario, inquietante e instabile, in questo sorprendente GDR d’avventura, e lasciati emozionare dalla colonna sonora composta dal celebre musicista DANGER.