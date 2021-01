Atelier Ryza 2 Lost Legends & the Secret Fairy: ora disponibile il trailer di lancio occidentale

Koei Tecmo e Gust, rispettivamente publisher e sviluppatore, sono lieti di annunciare la pubblicazione del trailer di lancio occidentale dedicato a Atelier Ryza 2 Lost Legends & the Secret Fairy.

Mentre vi rimandiamo alla nostra recensione che potete trovare qui, vi informiamo che, attualmente, l’opera è disponibile per PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch e PC (qui i requisiti) tramite Steam in Nord America, mentre per la pubblicazione europea toccherà attendere ancora qualche giorno, esattamente il 29 gennaio.

Ovviamente però, Atelier Ryza 2 Lost Legends & the Secret Fairy è già disponibile da più di un mese nel Paese del Sol Levante (su tutte le piattaforme sopra elencate, eccezion fatta per la versione PC di Steam), avendo inoltre già superato le 200.000 copie vendute. Vi lasciamo dunque alla descrizione del titolo e seguita poi dal trailer che trovate in calce.