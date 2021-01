Deep Rock Galactic supera le 2 milioni di copie vendute

Coffee Stain Publishing e il talentuoso team di sviluppo Ghost Ship Games sono lieti di annunciare il superamento di ben 2 milioni di copie vendute per la propria IP, Deep Rock Galactic. Il titolo FPS cooperativo dalla spiccata originalità, partì nel 2018 come titolo del programma Accesso Anticipato di Steam, arrivando sino ad oggi con risultati da capogiro.

Infatti, attualmente disponibile su PC e Xbox (anche tramite Xbox Game Pass), dopo l’uscita dal programma ed entrando così nella versione finale, la produzione ha visto una crescita spropositata di giocatori. Inoltre, il team di sviluppo ha fornito un’interessante infografica dell’ultimo anno passato con vari dati.

Il primo che salta all’occhio è sicuramente il numero di copie vendute solo in quell’anno. Ben 1.1 milioni delle poco più di 2 arrivate ad oggi. In più, si possono vedere informazioni relative al gioco in sé, come il tempo totale speso sul titolo pari a 7478 anni, le morti che toccano i 106 milioni e quali sono i pericoli mortali più pericolosi di Deep Rock Galactic.

Ghost Ship Games fa infine sapere che continuerà a supportare la proficua produzione con tanti altri aggiornamenti gratuiti, proprio come fatto fino ad ora. Qualora non l’aveste ancora fatto, GamesVillage vi consiglia vivamente di testare questo ottimo titolo con qualche amico e, magari, fateci sapere come va!