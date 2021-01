Halo Infinite: 343i promette aggiornamenti mensili di ‘alto livello’, il primo entro questa settimana

Dopo un lungo silenzio, ecco che 343 Industries torna a farsi vedere, portando ai fan qualche nuova risposta riguardo lo sviluppo di Halo Infinite (che, ormai, risulta esser stato piuttosto travagliato per parecchio tempo), ultimo celebre titolo della storica saga previsto per quest’anno. Vediamo subito cosa 343i ha dichiarato in queste ore.

Brian Jarrad, tramite un post su Reddit, ha dichiarato, anzi promesso, che il team di sviluppo fornirà update a cadenza regolare, nello specifico ogni mese, sulla nuova produzione, menzionando poi che proprio il primo di questi aggiornamenti per quanto concerne lo sviluppo del gioco, arriverà entro questa settimana.

Non si fermano qui le dichiarazioni di Jarred. Infatti, egli fa sapere che questi update non saranno semplici e generiche informazioni ma, anzi, saranno update di “alto livello”, come lui stesso arriva a definirli.

Questo mese parleremo con i membri del comparto sandbox per condividere con i fan il loro punto di vista su Halo Infinite e sul lavoro che stanno facendo. Per tenere sotto controllo le aspettative, non vi saranno diciture “World Premiere”, date d’annuncio o cose di questo genere, ma il nostro obiettivo è quello di offrire alla nostra community un contesto più corposo nei confronti del nostro team e sull’opera che stiamo creando.

Queste parole derivano certamente da un chiaro riferimento, ovvero al giorno del reveal del titolo, dove moltissimi fan rimasero a dir poco delusi dopo quel primo, ufficiale sguardo rivolto ad Halo Infinite.