Dyson Sphere Program: vendute oltre 200.000 copie in 4 ore!

Non sappiamo se vi è mai capitato di desiderare di poter gestire un’intera galassia a vostro piacimento e in tutti i suoi aspetti. Se la risposta è sì, allora Dyson Sphere Program è davvero il titolo che fa per voi. Questo videogioco, che ricorda un po’ Factorio, ma su scala interplanetaria, è recentemente entrato in fase di early access su Steam, raggiungendo un successo sensazionale.

Sembra infatti che il gestionale di Youthcat Studio abbia raggiunto l’incredibile cifra di 200.000 copie vendute in circa quattro ore dal lancio, diventando il numero uno nella lista dei titoli più venduti di Steam e ottenendo delle recensioni straordinariamente positive. A quanto pare l’idea di mettersi al comando dell’agenzia COSMO, pronta a lanciare dei mech chiamati Icarus in giro per la galassia con l’obiettivo di costruire una Sfera Dyson. Un’impresa titanica, che necessiterà di logistica e capacità di inventiva.

Bisognerà essere bravi a organizzare le linee di produzione dei vari pianeti e a sfruttare saggiamente le loro risorse, per riuscire, alla fine, a immagazzinare l’energia stessa delle stelle. Un compito tutt’altro che semplice, che garantisce una longevità straordinaria, stimata tra le 50 e le 100 ore allo stato attuale.

L’early access durerà per un anno anche se il developer, Youthcat Studio, ha precisato che questo limite di tempo non è vincolante:

“Saremo aperti ai feedback e alle idee dei nostri giocatori fin dall’inizio, e così questo periodo potrebbe prolungarsi per arrivare alle loro aspettative, finché il gioco non sarà pronto alla sua release definitiva”

Sono in arrivo anche nuovi contenuti come altri tipi di pianeti, eventi di esplorazione (come i buchi neri), la possibilità di realizzare il design dei propri mech, dei mostri, e altri tipi di costruzioni addizionale. Ci saranno persino nuove cutscenes, brani musicali e suoni.

Insomma, siete pronti a dominare la galassia? Dyson Sphere Program aspetta solo voi!