Biomutant: ecco finalmente la data d’uscita!

Dopo tanta attesa e un rinvio della finestra d’uscita, Biomutant, ultima fatica di Experiment 101 pubblicato da THQ Nordic, ha annunciato via Twitter la sua data d’uscita ufficiale. Preparatevi dunque , perché il particolarissimo RPG d’ambientazione post-apocalittica e allo stesso tempo fiabesca del developer svedese arriverà su PlayStation 4, Xbox One e PC il prossimo 25 maggio 2021.

Nulla si sa invece della versione per Nintendo Switch, che nell’annuncio non è stata nominata, e a questo punto potrebbe avere una data di lancio successiva. Annunciato nel 2017, Biomutant è un intrigante open world nel quale il deterioramento dell’Albero della Vita sta causando caos e confusione. Il nostro compito sarà quello di riunire le varie Tribù per tentare di salvare il mondo. Il tutto con un gameplay che è un mix tra gli sparatutto in terza persona e i combattimenti in mischia, arricchito dall’elemento delle mutazioni, che permetteranno ai giocatori di migliorare le loro abilità, e anche di ottenere capacità particolari come la levitazione e la telecinesi. Ci sarà spazio, inoltre, anche per il crafting, che vi permetterà di creare tante armi a una o a due mani, dai fucili agli shotgun fino ad arrivare, addirittura, alle motoseghe e alle ali bioniche.

Biomutant è nato come gioco old-gen, ma THQ Nordic ha annunciato già da tempo che il titolo sarebbe stato giocabile anche per PlayStation 5 e Xbox Series X e S. Sperando che non ci sia un’altro ritardo, il 25 maggio sarà finalmente il giorno giusto.