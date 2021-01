PUMA sponsorizza la King Pro League di Tencent

PUMA, noto marchio di abbigliamento sportivo, ha annunciato che la società ha firmato una sponsorizzazione con Tencent Games. Principalmente sarà riferita alla competizione Honor of Kings Pro League (KPL) in Cina.

Come sempre, i termini finanziari non sono ancora noti. Le due aziende hanno firmato alla cerimonia annuale Honor of King 2020, dopo la Honor of Kings Winter Champion Cup a Shenzhen.

Per questa sponsorizzazione, PUMA ha regalato le scarpe SUEDE del 1968 co-brandizzate KPL, mentre Tencent ha regalato una copia del del trofeo Sliver Dragon di KPL. Insomma, regali che tutti noi vorremmo…

Ovviamente il tutto è compreso anche di maglie per la squadra fornite dalla PUMA.

Sabato, lo sviluppatore di Honor of Kings TiMi Studios ha annunciato che la società investirà ¥ 1B RMB ($ 154M USD) nell’ecosistema di Esport di Honor of Kings 2021 , e il KPL avrà un premio totale di ¥ 37,6M ($ 5,8M).