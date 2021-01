DRKN e Ubisoft collaborano per l’esclusiva giacca Six Invitational

La Ubisoft ha svelato una giacca esclusiva per il prossimo Six Invitational 2021, progettata in collaborazione con DRKN, che ha anche prodotto delle patch da poter attaccare alla giacca. Ovviamente il tutto sempre in edizione limitata.

Secondo un rapporto di Newzoo , le vendite di prodotti Esport hanno subito un duro colpo lo scorso anno a causa della perdita di eventi live. L’abbigliamento incentrato sugli eventi è stata una tattica utilizzata da varie entità di Esport in passato, come i modelli di jersey specifici di G2 Esports.

Il Six Invitational è l’evento annuale del campionato mondiale di Rainbow Six Siege . L’anno scorso, è stata una delle poche competizioni internazionali ad aver luogo, essendo avvenuta prima della maggior parte dei blocchi globali relativi al COVID-19. L’edizione 2021 si terrà a fine febbraio.