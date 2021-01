The Lord of the Rings Gollum è stato rimandato al 2022

Eravamo già stati messi al corrente da alcune fonti che alcune produzioni sarebbero state rimandate nel corso dell’anno, causa anche dalla pandemia del COVID-19, che da tanto tempo ha costretto a diversi creativi ad optare diverse metodologie lato sviluppo e non solo. Ebbene, secondo quanto svelato nelle ultime ore da Daedalic Entertainment, The Lord of the Rings Gollum è stato ufficialmente rimandato, dove l’opera videoludica dedicata al Signore degli Anelli vedrà la luce sul mercato nel corso del 2022, la cui uscita era originariamente prevista per quest’anno.

Però, proprio per sfruttare l’occasione, la compagnia ha annunciato di aver stretto un accordo di Co-Publishing per la distribuzione nei negozi digitali e fisici con NACON. Vi ricordiamo tra l’altro che l’opera arriverà sul mercato per PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S e Xbox Series X, ma nonostante l’essenza cross-gen dell’iterazione, entrambe le compagnie cercheranno di dare alla luce un titolo all’altezza dei fan sfruttando appieno le potenzialità dell’hardware presente nelle console next-gen.

Ecco una panoramica di The Lord of the Rings Gollum disponibile su Steam: