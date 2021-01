The Elder Scrolls Online: svelata la nuova espansione Blackwood

Bethesda e ZeniMax Online hanno recentemente tenuto diretta dedicata interamente alla prossima espansione in arrivo su The Elder Scrolls Online, titolo attualmente disponibile sugli scaffali dei negozi per PC, Xbox One, PlayStation 4 e Google Stadia. Intitolato Blackwood, questo contenuto scaricabile sarà acquistabile da tutti i giocatori a partire dalla giornata del 1 giugno su PC e Google Stadia, mentre per Xbox One e PlayStation 4 uscirà dall’8 dello stesso mese.

The Elder Scrolls Online Blackwood fa parte dell’arco Gates of Oblivion, che comprende tutte i contenuti del 2021. Ecco la descrizione ufficiale pubblicata da Bethesda:

In Gates of Oblivion, puoi esplorare una nuova trama raccontata in tutti i contenuti di The Elder Scrolls Online del 2021, compresi i prossimi contenuti scaricabili di Flames of Ambition e Blackwood Chapter. In questa saga lunga un anno, svelerai le ambizioni e i piani del principe Dedro Mehrunes Dagon 800 anni prima degli eventi di The Elder Scrolls IV Oblivion.

Il principale aggiornamento del capitolo del titolo per il 2021, Blackwood, continuerà l’avventura di Gates of Oblivion e presenterà oltre 30 ore di nuovi contenuti della storia, permettendoti di esplorare una parte colorata di Tamriel dove la diversa cultura degli Argoniani incontra le ambizioni imperiali.

Inoltre, ci teniamo ad informare voi lettori che le versioni PlayStation 5 e Xbox Series X sono attualmente in sviluppo, ed aspettiamo che Bethesda o ZeniMax Online annuncino la data d’uscita per entrambe le console next-gen.