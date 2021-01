AMD annuncia la disponibilità dei primi laptop con Ryzen 5000 serie H

I primi laptop alimentati dai nuovi processori AMD Ryzen 5000 mobile serie H – le migliori CPU per notebook da gaming del 2021 – sono disponibili, a partire da oggi in tutto il mondo presso i principali partner OEM tra cui ASUS e Acer; con ulteriori dispositivi HP e Lenovo in arrivo.

L’introduzione dell’architettura core “Zen 3” nel mercato dei PC portatili, assicura ai laptop livelli di prestazioni di gioco senza precedenti e un’incredibile durata della batteria. Per ulteriori informazioni riguardanti il prezzo di ogni modello, vi invitiamo ad esplorare i siti ufficiali dei brand citati in precedenza.