PlayStation 5: un database rivela le prestazioni dei giochi

Un nuovo sito Web è stato creato per catalogare i miglioramenti dei giochi della PlayStation 4 in esecuzione tramite retrocompatibilità su PlayStation 5 e dovrebbe aiutarti a mettere in ordine i titoli. Finora, Backwards-Compatible.com ha testato 577 giochi, determinando il rendimento delle prestazioni su PS5, PS4 Pro e PS4, tra cui risoluzione, frame rate e game boost. È tutto in gran parte basato sull’eccellente lavoro di Liabe Brave e altri membri di ResetEra, che hanno compilato dati basandosi sulle versioni precedenti dei giochi presenti sul sito Web dal lancio del sistema lo scorso novembre.

Il sito ha taggato i titoli che funzionano meglio sul nuovo sistema di Sony, come Ghost of Tsushima, che offre 60 frame al secondo bloccati sul dispositivo di nuova generazione. I test descrivono anche eventuali problemi grafici potenziali, come Fallout 4 , ad esempio, che si dice abbia occasionali anomalie nella parte superiore dello schermo. Fornisce molte informazioni, con tonnellate di dati su risoluzione, frame rate e molto altro. Sebbene copra solo i suddetti 577 giochi, viene regolarmente aggiornato e sembra che l’obiettivo sia quello di coprire tutti i 3.125 giochi disponibili nel catalogo della PS4 alla fine.

Nel metodo utilizzato per catalogare i miglioramenti, si è notato che grazie alla modalità di game boost, su PlayStation 5 i giochi della PS4 hanno prestazioni maggiori rispetto alle console precedenti e girano anche meglio. Gli esperimenti sulla risoluzione dell’immagine in un videogioco, hanno portato alla conclusione che le metriche del frame rate elencano sempre il valore più alto possibile e possono anche descrivere quanto sia stabile o lento un titolo. Le differenze tra game boost, risoluzione e frame rate variano a seconda della patch della console o del gioco.