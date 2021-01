R-Type Final 2: arriva su console il 29 aprile in Giappone

R-Type Final 2 verrà lanciato per Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One e Switch il 29 aprile in Giappone, rivela l’ultimo numero di Weekly Famitsu. Le versioni PlayStation 4 e Switch saranno disponibili sia fisicamente che digitalmente, mentre le versioni Xbox Series e Xbox One sono solo digitali. Di seguito una panoramica del gioco:

Il leggendario sparatutto R-Type è tornato con un’esperienza senza precedenti ! Essendo l’ultimo titolo di una serie rinomata per la sua grafica colorata e l’azione frenetica degli sparatutto, R-Type Final 2 lo intensifica nel suo debutto esplosivo sulle piattaforme attuali con grafica 3D e caratteristiche di gioco modernizzate. I giocatori vecchi e nuovi possono modellare la loro esperienza a loro piacimento con il sistema di difficoltà basato sulle prestazioni di navi e piloti, mentre sperimentano le modalità classiche di R-Type come la meccanica Force per un’esperienza di gioco avvincente. Esplora un intero universo di livelli nuovi e classici, affronta i nemici che si evolvono e fai esplodere la concorrenza con le classifiche mondiali in questo successore dell’acclamato Franchising di R-Type.

Caratteristiche principali:

Enhanced and Evolved: Sperimenta il ritorno esplosivo di R-Type sulle piattaforme attuali, dove l’azione frenetica dei giochi originali incontra la grafica contemporanea e le caratteristiche di gioco moderne come i nemici in evoluzione.

Sperimenta il ritorno esplosivo di R-Type sulle piattaforme attuali, dove l’azione frenetica dei giochi originali incontra la grafica contemporanea e le caratteristiche di gioco moderne come i nemici in evoluzione. Universal Challenge: Il sistema di difficoltà basato sulle prestazioni si adatta all’esperienza individuale di ogni giocatore, rendendo questo gioco accessibile sia ai nuovi che ai vecchi piloti. Quando hai finito di decimare le orde aliene, controlla la classifica mondiale per vedere come ti confronti con gli altri piloti!

Il sistema di difficoltà basato sulle prestazioni si adatta all’esperienza individuale di ogni giocatore, rendendo questo gioco accessibile sia ai nuovi che ai vecchi piloti. Quando hai finito di decimare le orde aliene, controlla la classifica mondiale per vedere come ti confronti con gli altri piloti! Customized Load out: personalizza ogni elemento della tua nave, inclusi colori e tipi di armi. Inoltre, scegli tra dozzine di combattenti apparsi nelle puntate delle serie precedenti e personalizza persino il tuo pilota a tuo piacimento.

In occidente, NIS America pubblicherà R-Type Final 2 per Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch e PC tramite Steam questa primavera. Tutte le versioni per console saranno disponibili sia fisicamente che digitalmente.