Pokemon GO: arrivano due nuove ricerche speciali

Entrambi gli eventi hanno ricompense interessanti e probabilmente saranno molto apprezzati dalla comunità. Pokemon GO è disponibile per mobile.

Trainers, we’ve got some news that’s nothing to sneeze at!

