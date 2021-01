Willy Morgan and the Curse of Bone Town arriva su Switch

Leonardo Interactive, publisher italiano proprietario dell’etichetta VLG Publishing, in collaborazione con imaginarylab, annuncia ufficialmente che Willy Morgan and the Curse of Bone Town sarà disponibile anche su Nintendo Switch nel corso del primo trimestre del 2021. Il gioco è già disponibile su PC (Steam e Gog) dallo scorso agosto.

Willy Morgan and the Curse of Bone Town è una versione moderna dei classici giochi d’avventura a scorrimento laterali come Day of the Tentacle e Monkey Island, serie iconiche che hanno segnato in positivo la storia videoludica. I fan dei titoli punta-e-clicca di vecchia scuola e tutti gli appassionati dei giochi d’avventura potranno immergersi in questo genere sperimentando un gameplay moderno e una grafica 3D curata artisticamente in ogni minimo dettaglio.

Per l’occasione è stato pubblicato anche un trailer, che potete vedere qui sotto. Qui invece, qualora vogliate, potete dare una letta alla nostra recensione della versione PC.

Willy Morgan and the Curse of Bone Town è un’avventura grafica in terza persona, ambientata in un mondo piratesco in chiave moderna, che unisce il tradizionale gameplay del genere punta-e-clicca con uno stile grafico cartoon 3D dalle linee curve e bizzarre. Willy Morgan possiede l’atmosfera, lo humor e la libertà d’esplorazione tipici di classici senza tempo come Monkey Island. Esplora un’insolita città dei pirati, raccogli indizi ed aiuta Willy a fare luce sulla misteriosa sparizione di suo padre.

Caratteristiche principali:

Gameplay non lineare – Esplora più di 50 location, raccogli oggetti e risolvi puzzle

Stile grafico unico – Un mondo fantasy 3D con cutscene cinematografiche

Pirati con un tocco moderno – Hai mai visto un pirata con un joystick in mano?

15 NPC con cui interagire – Tantissime ore di dialoghi interattivi pieni di ironia ed easter egg

Colonna sonora originale – Oltre due ore di musica inedita

Per ulteriori informazioni, visita il sito web ufficiale di Leonardo Interactive.