Nuova Vita per PlayStation Vita! Sony aggiorna lo Store

Nuova Vita per PlayStation Vita! Si, la battuta si scrive praticamente da sola, grazie al particolarissimo nome dell’ultima console portatile rilasciata da Sony Corporation, prima del recente abbandono del settore handheld, ormai del tutto in mano alla concorrente Nintendo. Come sappiamo tutti, infatti, si è passati da un periodo particolarmente prolifico per l’eccezionale console portatile dotata di schermo OLED, di cui ricondiamo ancora le fantastiche performance, in cui la maggior parte dei titoli più importanti avevano una controparte da passeggio, pensiamo ad esempio a TETRIS Effect, di cui parliamo in questa pagina, all’annuncio della cessazione di produzione delle schede gioco, primo passo della dismissione ufficiale, che ha purtroppo gettato nello sconforto tutti gli utenti della consolina tascabile Sony, e di cui abbiamo parlato invece qui.

La vita commerciale di PlayStation Vita (2011-2019)

Commercializzata come successore evoluto della precedente PlayStation Portable a partire dal periodo natalizio del 2011 in Giappone, ed approdata nel febbraio successivo in occidente, la console non ha mai avuto una vita commercialmente facile, in un mercato in cui Nintendo DS e 3DS la facevano da dominatori incontrastati, oltre che subire la conseguenza degli Smartphone Android, sempre più prolifici dal punto di vista videoludico. A poco serve, nel 2013, l’introduzione sul mercato di una versione più economica, chiamata PlayStation Vita 2000, ovvero un modello slim con schermo LCD, al posto del più performante OLED e la rimozione del supporto 3G. Dopo pochi anni, nel Marzo del 2019, Sony Corporation stacca la spina e decide di non produrre più la console portatile. Il sistema resta quindi quasi otto anni sul mercato, il che non è proprio pochissimo se consideriamo l’agguerrita concorrenza e la difficile situazione del settore stesso. Nonostante questo il supporto per il sistema resta abbastanza alto, specie da parte degli sviluppatori indipendenti, affascinati dalle enormi potenzialità di un handheld davvero poco sfruttato. Pensiamo ad esempio ad EMMA Lost in Memories, di cui parliamo in questa pagina. Il catalogo per PlayStation Vita, attualmente, è composto da più di quattromila titoli disponibili, divisi tra fisici e digitali, e considerando tutti i mercati mondiali, perlomeno secondo le ricerche del portale specializzato statunitense Moby Games, che trovate in questo LINK. Nel video seguente è presente una interessante selezione dei migliori cento giochi del sistema.

Le novità del PlayStation Store per PlayStation Vita del 2021

Per la gioia di tutti i fan ancora affezionati al sistema, ecco che in questi giorni Sony decide di dare Nuova Vita al suo portatile. Nuova Vita per PlayStation Vita, dunque! Dopo aver dismesso il sistema, ecco che Sony annuncia una piccola ma interessante novità! Non dovete correre nei negozi pretendendo versioni portatile delle hit per PlayStation 5, sia chiaro, si tratta solo di un aggiornamento del PlayStation Store di Vita dove sono comparsi improvvisamente nuovi giochi prima non presenti. Di seguito tre dei titoli disponibili:

My Aunt is a Witch,

Explosive Jake

Awesome Pea 2

Come noto lo store per il portatile è consultabile ormai solo da Personal Computer e dalla console stessa, da quando è uscita l’attuale generazione. Con l’arrivo dell’ammiraglia PlayStation 5 sono stati infatti chiusi gli store relativi a sistemi ormai fuori mercato come appunto PlayStation 3 e PlayStation Vita. Un piccolo segnale, dunque, ma che unito al grande amore del settore dello sviluppo indipendente, potrebbe far rinascere un sistema che, ammettiamolo, ha ancora parecchio da offrire a chi ama il gaming portatile.