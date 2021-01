Dragon Quest Tact: disponibile da oggi su mobile

Da oggi 27 gennaio è disponibile anche da noi in occidente, Dragon Quest Tact, titolo strategico per dispositivi mobile (Android e iOS) tratto dalla storica saga Square Enix. Al momento in cui scriviamo è possibile scaricare il gioco, ma non accedere ai server.

In un messaggio sui canali social del gioco, infatti, viene fatto sapere che, per garantire un lancio regolare del gioco, è in corso una manutenzione dei server. Quando finirà verrà comunicato ai giocatori. Quindi, se siete in attesa, bisognerà solo pazientare un pochino, prima di poter iniziare a giocare.

Qui sotto potete vedere il tweet ufficiale.

We will have server maintenance on January 27 PST to ensure a smooth game launch!

Please note this may affect game service start time, but we will ensure that everyone is notified once game service officially begins!

Stay tuned for the latest updates and news for #DQTact pic.twitter.com/Rhbg4kHgvK

— DRAGON QUEST TACT (@DQTact_EN) January 27, 2021