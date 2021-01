The Day Before: annunciato un MMO survival per PC

Il publisher MyTona e lo sviluppatore Fntastic hanno annunciato The Day Before, un MMO open-world survival per PC (Steam), che sarà disponibile dal secondo trimestre del 2021.

Come fa sapere il sito ufficiale del gioco, è ambientato in “un’America post-pandemica invasa da infetti affamati di carne e sopravvissuti, che si uccidono a vicenda per cibo, armi e automobili. Ti svegli da solo in un mondo che non ricordi più, cercando di trovare risposte e risorse per sopravvivere.”

Per l’occasione è stato rilasciato anche un trailer d’annuncio, tramite la rivista Gematsu, che potete vedere qui sotto.

Ecco una panoramica di The Day Before:

Caratteristiche principali

Sopravvivi a tutti i costi: cerca veicoli, case e grattacieli abbandonati mentre cerchi risorse.

Entra in luoghi dove nessun altro osa – Schiaccia gli infetti e altri giocatori con armi realistiche, diventando una leggenda del nuovo mondo.

Scopri il vasto mondo post-pandemia – Esplora luoghi belli ma pericolosi con veicoli incredibilmente dettagliati.

Trova una colonia di sopravvissuti: prendi parte al restauro della vecchia società prima che sia troppo tardi. Nella colonia dei sopravvissuti, puoi vendere il tuo bottino e comunicare in sicurezza con gli altri giocatori.

Il gioco è in sviluppo da parte di Fntastic, un team indipendente fondato nel 2015 a Yakutsk, in Siberia, tra le città più fredde del mondo.