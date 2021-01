Warner Bros: trailer sui film che usciranno in contemporanea nei cinema e su HBO Max

Alla fine del 2020, Warner Bros aveva annunciato di come tutti i film del 2021 saranno pubblicato in contemporanea nei cinema e in digitale, in esclusiva sulla piattaforma HBO Max. Poco fa, sui canali social del colosso cinematografico statunitense, è stato rilasciato un filmato che mostra spezzoni dei film che avranno questo trattamento.

The Little Things

Judas and the Black Messias

Tom & Jerry The Movie

Godzilla vs. Kong

Mortal Kombat

Those who wish me dead

The Conjuring: Per ordine del diavolo

In the Heights

The Suicide Squad

Reminescence

Cry Macho

King Richard

Space Jam a New Legacy

Malignant

The Many Saints of Newark

Dune

Matrix

Come fa sapere lo stesso video qui sotto, i film saranno disponibili per gli utenti HBO Max negli Stati Uniti (senza costi aggiuntivi), per 31 giorni dal giorno d’uscita. Dopodiché rimarranno solo al cinema, per poi arrivare in home video nel formato classico. Ricordiamo oltretutto che questa è una situazione d’emergenza data dalle difficoltà causate dal covid, e che dal 2022 (a seconda della situazione) dovrebbe tornare tutto come prima.