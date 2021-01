Jump Force: Yuroichi presto disponibile, pubblicato il trailer dedicato

Come vi avevamo già anticipato verso la fine dello scorso anno, Jump Force sta per arricchire il proprio roster con l’arrivo di Yuroichi, direttamente dall’amata saga Bleach. Bandai Namco ha ora dichiarato ufficialmente la data d’uscita del nuovo personaggio, con tanto di trailer dedicato che mostra lo stile di combattimento, più che unico, del nuovo personaggio.

Yuroichi sarà disponibile a partire dal 29 gennaio e, come solito, sarà acquistabile separatamente al prezzo di €3.99 oppure ottenibile automaticamente per i possessori del Character Pass 2. Vi lasciamo il video in calce, mentre vi ricordiamo che Jump Force è attualmente disponibile su PlayStation 4, Xbox One, PC tramite Steam e Nintendo Switch. A proposito, avete visto l’ultimo personaggio in arrivo annunciato qualche giorno fa?