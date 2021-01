The Yakuza Remastered Collection: rivelati i requisiti PC

Per molti anni, una delle più acclamate saghe da parte del colosso nipponico Sega, Yakuza è stata esclusiva del mondo PlayStation, nonché una delle poche serie ad esser tradotta e portata fuori dal Giappone. Ora come ora però, la serie ha ingigantito ancor più la propria fama, soprattutto con l’ultima e ottima uscita Like a Dragon (di cui qui la nostra recensione), tanto da approdare, finalmente, su maggiori piattaforme con l’arrivo di The Yakuza Remastered Collection.

Tra queste, vi troviamo la piattaforma PC Windows e, tutti e tre i titoli contenuti nella Collection, ovvero Yakuza 3, 4 e 5, potranno essere giocati dalla stragrande maggioranza di configurazioni attualmente in circolo. Ciò deriva dal fatto che, tramite il Microsoft Store, siamo finalmente venuti a conoscenza dei requisiti minimi e consigliati per godersi appieno tale saga.

Qui sotto trovate tutte le specifiche e, da quello che potete vedere, risultano essere di gran lunga abbordabili. Vi ricordiamo che The Yakuza Remastered Collection è già disponibile su PS4 e, da domani 28 gennaio, arriverà su Xbox One e PC (anche tramite Xbox Game Pass).

Requisiti Minimi

OS – Windows 7

Processore – Intel Core i3-2100 / AMD FX-4350

Memoria – 4 GB RAM

Scheda Video – Nvidia GeForce GTS 450, 1 GB / AMD Radeon HD 5770, 1 GB

Requisiti Consigliati