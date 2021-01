Batora Lost Haven: annunciato il nuovo gioco dell’italiana Stormind Games

Stormind Games, team italiano che ha sviluppato la saga Remothered di Chris Darril, ha annunciato il suo nuovo gioco. Si tratta di Batora Lost Haven, titolo action RPG con meccaniche da hack ‘n slash e shooter twin stick, con una storia non lineare in cui pesano le scelte del giocatore. È la prima IP di proprietà del team. Sarà disponibile su PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One e Nintendo Switch. Non è stata annunciata la data di pubblicazione.

Protagonista di quest’avventura è Avril, e sul sito ufficiale del gioco c’è scritto di come “L’equilibrio fisico e mentale di una ragazza ingenua e spericolata che ha perso tutto, è l’unica arma per salvare la Terra dall’oblio. Salta in un viaggio attraverso pianeti colorati e ipnotizzanti in questa frenetica avventura in cui la tua coscienza porterà il peso delle tue decisioni”.

Per l’occasione è stato pubblicato anche un trailer, che potete vedere qui sotto, dalla rivista IGN.

E ancora, dal sito ufficiale di Batora Lost Haven:

Quali confini varcheresti per salvare la tua casa?

Avril era una normale ragazza di 16 anni, non quella che chiameresti un eroe naturale. Fino a quando un evento misterioso non ha devastato la Terra e lei ha perso tutto ciò a cui teneva.

Ora è l’unica che, con i poteri fisici e mentali di cui è dotata, può tentare di salvare il suo pianeta! Inizia così il suo viaggio cosmico: abbastanza presto Avril scoprirà che il confine tra il bene e il male è sottile. Sta a lei decidere a chi credere: le sue scelte cambieranno il destino dell’universo.