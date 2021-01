Fallout 76: il nuovo aggiornamento è ora disponibile

Una settimana fa circa, vi avevamo lasciato con l’arrivo di un nuovo aggiornamento per Fallout 76 da parte di Bethesda. Tale update riguarda, almeno in larga parte, l’inventario di gioco. Bene, l’aggiornamento è adesso disponibile su tutte le piattaforme ma, vediamo in modo più approfondito, cosa ha portato di nuovo Bethesda nella propria creazione.

Partendo dall’inventario, esso è stato rivisto per permettere ai giocatori di portare fino a 1200 lbs. Inoltre, il Pip-Boy è stato aggiornato e ora mostra 3 nuove tabelle per tener d’occhio più facilmente le armature, le provviste e gli oggetti appena raccolti.

Non finisce qui però. Molti nuovi miglioramenti sono stati apportati per quanto concerne il “quality of life”. Parliamo di dettagli, come il peso totale di una pila di oggetti assieme al peso del singolo pezzo, o ancora i Distributori Automatici che adesso mostreranno sulla mappa il numero di oggetti Leggendari attualmente in vendita e altro ancora.

Anche la Modalità Costruzione è stata rivista per aiutare principalmente i daltonici. I bordi degli oggetti, una volta entrati nella suddetta modalità, non saranno evidenziati di verde, bensì di blu per meglio indicare se qualcosa può esser piazzata o no (di norma diviene rossa quando non può esser messa su una determinata superficie).

Altro ancora c’è da vedere e sapere riguardo questo corposo aggiornamento di Fallout 76. Potete trovare tutte le informazioni a questo link, mentre vi ricordiamo che il titolo multiplayer targato Bethesda è attualmente disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One.