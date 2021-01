PlayStation Plus: annunciati i titoli gratuiti di febbraio

Proprio ieri vi avevamo lasciato con la domanda che, ogni fine mese, si pongono milioni di giocatori facenti parte del mondo PlayStation. “Quando hanno intenzione di svelarci i titoli del PlayStation Plus del prossimo mese?” Bene, sappiate che è finalmente giunta la risposta alla fatidica domanda, almeno per febbraio.

Tramite un nuovo articolo pubblicato sul blog ufficiale di PlayStation, Sony ha finalmente rivelato la selezione di titoli dal catalogo gratuito per gli iscritti al servizio a pagamento, in arrivo su PlayStation 4 e PlayStation 5.

Destruction AllStars per PlayStation 5 è il primo che vi presentiamo e porterà il giocatore nel totale caos di un’arena di combattimento automobilistico in un unico titolo multigiocatore. Quattro modalità disponibili e 16 concorrenti tra cui scegliere, con la possibilità di migliorare loro o il veicolo. Supporta, infine, la funzionalità Guida di gioco, informandovi inoltre che sarà disponibile fino al 5 aprile.

Concrete Genie, in uscita solo su PlayStation 4, immetterà i giocatori in un mondo pieno zeppo di magia per salvare la città inquinata di Denska. Grazie alla Pittura vivente, il giocatore potrà liberare quella che era una ridente e vivace cittadina. Concrete Genie sarà disponibile fino al 1° marzo.

Control Ultimate Edition è l’ultimo titolo che chiude col botto questa selezione di opere del mese di febbraio, in arrivo per PlayStation 4 e PlayStation 5. Il titolo targato Remedy Entertainment non ha bisogno di presentazioni. Vi basti sapere che risulta essere una delle maggiori produzioni del 2019 sotto moltissimi aspetti e che ha continuato a far parlare di sé anche nel 2020 con la pubblicazione di vari DLC disponibili in questa versione. Che questa sia la risposta a Microsoft per l’arrivo di Control nell’Xbox Game Pass? Control Ultimate Edition sarà disponibile fino al 1° marzo.

I tre titoli saranno disponibili a partire da lunedì 1° febbraio per i sottoscritti al PlayStation Plus, quindi vi consigliamo di riscattare subito i precedenti titoli gratuiti prima che sia troppo tardi. Cosa ne pensate di questi titoli? Quali dei tre non vedete l’ora di giocare? Tornate su GamesVillage e fatecelo sapere!