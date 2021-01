PlayStation Plus: alla scoperta dei titoli di febbraio 2021

Negli ultimi giorni, Sony Interactive Entertainment ha annunciato i nuovi giochi dell’Instant Game Collection del PlayStation Plus, servizio online della casa giapponese, il quale garantisce l’opportunità di sfruttare diversi benefici e sconti da potere usufruire da parte degli iscritti. I giochi, come abbiamo potuto vedere con la notizia apposita disponibile sul sito, sono i seguenti: Control Ultimate Edition, Concrete Genie e Destruction AllStars, titolo tra l’altro protagonista del recente State of Play, dove sono state mostrare le diverse classi dell’iterazione insieme al gameplay. Sicuramente ci troviamo di fronte a titoli dalla qualità eccelsa, ma in questo nostro articolo ve ne parleremo approfonditamente in modo tale da darvi un’idea generale sulle produzioni che arriveranno a breve per chi possiede l’abbonamento PlayStation Plus.

PlayStation Plus: Control è il primo pezzo forte!

Control Ultimate Edition è sicuramente il titolo più succoso dell’intera offerta proposta da Sony Interactive Entertainment, il quale sarà disponibile su PlayStation 4 e PlayStation 5. L’opera videoludica vede il giocatore calarsi nei panni di Jesse Faden, che in seguito alla morte del precedente direttore, quest’ultima ricoprirà difatti tale ruolo al Federal Bureau of Control, ma dovrà vedersela faccia a faccia con l’Hiss, altro non è che una forza paranormale decisamente minacciosa e pericolosa situata all’interno dell’edificio. L’iterazione presenta alcune delle dinamiche già viste in diversi third-person-shooter mischiando però alcuni elementi sovrannaturali, fornendo un mix molto appetitoso nel gameplay e giocabilità del prodotto targato Remedy Entertainment, come la presenza della telecinesi ed altri poteri che si sbloccheranno nel corso dell’avventura. Inoltre, seppur l’utente potrà contare solo su una pistola come arma, quest’ultima avrà diverse modalità da fuoco alternative, grazie al quale renderà tale bocca da fuoco molto peculiare e si adatterà alle diverse situazioni che dovremo affrontare. In aggiunta, ci viene in nostro soccorso un sistema legato alle modifiche e uno skill tree legato alla nostra protagonista. Il gioco presenta anche un level design in cui è facile perdersi, ma presenterà tante piccole sorprese, segreti, collezionabili e tanto altro da scoprire, quindi, se per caso vi cimentaste nel titolo, fate attenzione a dove girate e controllate al meglio ogni angolo per farvi trovare preparati nei futuri scontri contro l’Hiss.

In aggiunta, se scaricherete la versione PlayStation 5, i fruitori potranno beneficiare di tutte le potenzialità della versione next-gen targata Sony Interactive Entertainment, e ci riferiamo al DualSense, il controller della console. Inoltre, come confermato da Remedy Entertainment stessa, il gioco avrà due modalità legate alla bellezza estetica della produzione: Modalità Performance e Modalità Grafica. La Prima esalterà le prestazioni del gioco fino a raggiungere 60 fotogrammi al secondo con un risoluzione 1440P upscalata in 4K, mentre, per la seconda, l’opera videoludica vanterà del tanto apprezzato Ray Tracing e con un 1440P nativo upscalato in 4K ma con un framerate ancorato ai 30. Come se non bastasse, Control Ultimate Edition contiene al suo interno tutti gli aggiornamenti e DLC rilasciati in precedenza su PC, PlayStation 4 e Xbox One, compreso i contenuti scaricabili The Foundation e AWE, i quali amplieranno ulteriormente l’intera esperienza di gioco.

Concrete Genie e l’arte degli indie!

Ed ecco un altro titolo in arrivo con l‘Instant Game Collection di Febbraio 2021, ma questa volta, disponibile unicamente su PlayStation 4. Concrete Genie è una di quelle opere che ha ricevuto diversi premi in eventi importanti come l’E3 2019 e gamescom, la quale ha fatto parlare molto di sé. La trama del titolo vede come protagonista Ash, teenager creativo e perseguitato continuamente da bulli che continuano senza alcuna sosta a tormentarlo. Qui, entra in azione la sua creatività artistica per ripulire strade e vicoli e far risplendere la città di Denska. Se avete già avuto modo di sperimentare in prima persona o vedere qualche clip video in rete, l’Art Direction dell’iterazione è decisamente molto ispirata e d’impatto, in cui si possono ammirare la bellezza delle creazioni del nostro protagonista. Inoltre, il sensore di movimento del DualShock 4 migliorerà maggiormente l’esperienza del prodotto, in modo tale da riempire la città di colori vivaci e trovare le pagine dell’album preferito del nostro beniamino.

Una delle tante peculiarità della produzione sono la presenza dei Geni, che verranno in supporto del giocatore stesso quando daremo libero sfogo alla nostra libertà artistica. Quest’ultimi vanteranno di diversi poteri in base al genere di Geni, e potranno darci una mano per sconfiggere gli avversari, rivelandosi essere la chiave per cambiare il destino della città e quello del protagonista. Insomma, un altro titolo con una certa qualità autoriale viene inserito all’interno della Instant Game Collection del PlayStation Plus a Febbraio 2021, perfetto per chi cerca un’avventura emozionante e artisticamente eccelsa come quella presente in Concrete Genie.

PlayStation Plus: Destruction AllStars gratis per due mesi

Sebbene non sia ancora stato reso disponibile ancora sul mercato, l’ultimo dei titoli presenti nell’offerta dell’Instant Game Collection è DestructionAllStars, uno dei primi titoli annunciati in esclusiva su PlayStation 5. Dopo averlo rimandato al 2 Febbraio 2021, Lucid Games ha ben pensato di inserirlo gratuitamente per i possessori dell’abbonamento PlayStation Plus. Il titolo è un gioco Racing Game Arcade decisamente distruttivo, in cui i giocatori dovranno salire in diverse vetture con i vari personaggi presenti nell’opera, causando distruzione intorno a sé e demolire i propri avversari che si intrometteranno nella vostra strada. Il gioco, oltre ad offrire la modalità multigiocatore, presenterà anche una campagna, la quale sarà composta da 50 eventi.

Nel gioco, gli utenti avranno a disposizione 16 personaggi da utilizzare, ognuno dei quali avrà le proprie peculiarità e abilità da sfruttare nei vari tracciati. L’opera vanta anche di diverse vetture con un design decisamente accattivante e saranno pronte per soddisfare le esigenze dei giocatori per quanto concerne la distruttibilità. Inoltre, ci saranno 3 tipi di vetture: la prima basata sulla velocità , dove, questo genere di veicolo permetterà di raggiungere i vari punti A, B e cosi vià nel minor tempo possibile e permette d’eseguire delle derapate migliori rispetto alle altre categorie. Mentre la seconda, sebbene sarà molto piccola in termini di dimensioni, ed è pensata per avere il massimo controllo in gioco. Invece l’ultima categoria sarà molto più pesante, capace di assorbire la maggior parte dei danni in arrivo dagli altri utenti, dove le altre due categorie non riescono ad eccellere in questo aspetto. Insomma, questa produzione sarà disponibile dal giorno del lancio per i possessori del PlayStation Plus e, se vogliamo dirla tutta, sembrerebbe sia una strategia simile a quella di Microsoft con alcuni giochi del suo Xbox Game Pass.

Una delle peculiarità del gioco e che l’utente potrà anche scendere dalla propria vettura, nel quale il personaggio potrà esplorare l’intera area di gioco per trovare tutto il necessario. Inoltre, non solo ci saranno delle abilità esclusive per ogni personaggio in sella alla propria vettura, ma ce ne sarà un’altra se qualora foste usciti dalla vostra auto. I character che saranno fuori dalla vettura vanteranno di una libertà legata al movimento, grazie alla quale si potrà effettuare dei doppi salti, schivare, fare il wallrun e parkour. Come se non bastasse, gli sviluppatori hanno voluto dare la possibilità ai giocatori di prendere la vettura avversaria con il giusto tempismo, dove vi saranno offerte due possibilità: fare esplodere il veicolo o rubare la vettura. In aggiunta, l’opera videoludica permetterà ai fruitori di personalizzare i vari personaggi presenti con skin, emote e emote per i veicoli.

Questi sono i tre giochi che saranno inclusi all’Instant Game Collection del PlayStation Plus legato al mese di Febbraio 2021, e ci sentiamo espressamente di dire che questo è uno dei migliori mesi per gli iscritti al servizo, quindi non potete trascurare in alcun modo le opere descritte in questo articolo, poiché si trattano di produzioni immancabili nella propria libreria PlayStation, soprattutto Control Ultimate Edition. Ora che siamo arrivati alla fine, fateci sapere cosa ne pensate dei titoli di questo mese.