Destruction AllStars: gameplay mostrato allo State of Play

Sony ha tenuto fede alla promessa fatta alla fine dello scorso anno, e dopo un periodo di pausa è tornata proprio oggi con i suoi State of Play. E il primo titolo a finire sotto i riflettori nel 2021 è Destruction AllStars, il gioco di combattimento veicolare di Lucid Game Limited in arrivo a febbraio 2021 in esclusiva per PlayStation 5.

Lo State of Play ci ha mostrato tantissimi aspetti di questo attesissimo e stravagante titolo, a partire dalla diversità delle auto per arrivare alle caratteristiche uniche degli AllStars, ossia i guidatori. Quello che ne emerge è che Destruction AllStars non è soltanto basato sui veicoli e sulle loro specificità, ma anche (e soprattutto) sui singoli personaggi e sulle loro abilità speciali.

Il video ci mostra i tre tipi di auto che saranno disponibili nella modalità Mayhem. Il primo è quello dedicato alla pura velocità, mentre il secondo, più piccolo e scattante, ha una maggiore manovrabilità. Il terzo invece è pura stazza: il veicolo perfetto per infliggere il maggior numero di danni e vedersene inflitti il meno possibile. Al di là dei veicoli comuni, è sempre possibile utilizzare l’auto del guidatore scelto (l’Hero Vehicle), che ha le stesse caratteristiche e abilità del personaggio.

Lo State of Play ci ha inoltre fatto fare la conoscenza di due di questi AllStars, Lupita e Shyft,due guidatori che sono all’opposto di Destruction AllStars. Se Lupita infatti è tutta dedicata all’attacco con la sua capacità di lasciarsi alle spalle scie di di fuoco che distruggono i nemici, Shyft può rendersi invisibile, e sparire dalle mappe dei suoi avversari, per portare devastanti attacchi a sorpresa.

I nostri personaggi potranno anche correre a piedi sul campo di battaglia, utilizzando dei fantastici movimenti di parkour per evitare le auto, arrampicarsi, correre sui muri durante gli emozionanti scontri, o persino saltare su un’auto in corsa e prenderne il controllo, o distruggerla.

E oltre alla modalità Mayhem ci sono anche altre tre, diverse modalità che possono essere giocate online: Carnado, Stockpile e Gridfall. Non perdetevi il video dello State of Play per scoprire di più su queste tre adrenaliniche modalità e su tutto ciò che c’è da sapere in Destruction AllStars.