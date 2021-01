Roller Champions: la beta europea arriva il 17 febbraio

L’idea di Ubisoft di lanciare una nuova IP dedicata al mondo del pattinaggio sembra essere il giusto mix di ambizione e follia che ha reso la casa francese uno dei giganti di quest’industria, e i giocatori avranno presto l’occasione di tastare con mano cosa sia riuscito a fare il developer che ha creato saghe come Assassin’s Creed e Watch Dogs con Roller Champions.

L’azienda infatti ha annunciato che un beta test limitato al territorio europeo si svolgerà a partire dal 17 febbraio e fino al 1 marzo per le versioni per console old-gen (PlayStation 4 e Xbox One) e per PC. La beta sarà disponibile soltanto in alcuni territori, tra i quali, fortunatamente, figura anche l’Italia, e porterà tanti nuovi contenuti, tra cui:

Crea il tuo Campione: una utile funzione editor che vi permetterà di creare lo stile del vostro Campione, e di ascendere all’Olimpo del pattinaggio competitivo col massimo dello stile

Nuove modalità di gioco, tra cui campeggiano Ranked, Skatepark e il match personalizzato

Un gameplay raffinato e migliorato che comprende anche nuovi movimenti sempre più spettacolari

Gli sponsor sono una parte fondamentale nella vita di uno sportivo: conquista il cuore delle grandi aziende e firma contratti per guadagnare nuovi fans e fantastiche ricompense

Tutte le informazioni per la registrazione a questo beta test sono disponibili qui. Che aspettate? Non potete certo perdervelo!

Vi ricordiamo che Roller Champions è previsto in uscita per il 2021 su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC.