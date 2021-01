Tomb Rider: arriva l’anime targato Netflix!

Negli ultimi anni gli anime hanno cominciato a prendere sempre più rapidamente piede anche nel mondo occidentale. Grazie al successo di serie iconiche come Dragonball, One Piece, L’Attacco dei Giganti, Naruto e Demon Slayer, l’attenzione delle grandi società di produzione si rivolge sempre più spesso a questo medium, anche per l’adattamento di storie occidentali. Ed è per questo che Netflix ha pensato di realizzare un anime ispirato a Tomb Rider.

Secondo un recentissimo report infatti, tenendo fede al suo impegno di concentrarsi maggiormente sugli anime, Netflix ha avviato una partnership con Legendary Pictures per realizzare un anime sulle mirabolanti avventure dell’archeologa più acrobatica, abile e sexy del mondo videoludico, Lara Croft.

“Lara Croft, una delle avventuriere più iconiche dei videogiochi, farà il suo debutto in una serie anime completamente nuova. Partendo dagli eventi della trilogia reboot di Tomb Rider, la serie animata seguirà l’ultima, grande avventura dell’eroina giramondo. Venticinque anni dopo l’uscita del primo videogame, Lara continua a esplorare nuove terre”



A quanto sembra il progetto è stato affidato a Tasha Huo, che sarà sceneggiatrice e produttrice esecutiva, mentre saranno presenti come produttori Dmitri M. Johnson, Stephan Bugaj, Howard Bliss, e Jacob Robinson. Per il momento però ancora non si sa nulla della possibile trama di questo adattamento di Tomb Rider: la serie videoludica è attualmente sotto controllo di Crystal Dynamics ed Eidos Montreal, in collaborazione con Square Enix, che l’hanno riportata al successo con l’acclamato Shadow of the Tomb Raider.

Insomma, tutto sembra pronto perché Lara Croft infranga anche quest’ultima barriera e si getti nel mondo dell’animazione. Ma non sarà la sola a farlo. All’interno dello stesso report infatti è stato annunciato che Netflix produrrà anche una serie anime dedicata a un altro iconico personaggio, King Kong, ispirata alla pellicola Kong Skull Island.