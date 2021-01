Evangelion: ecco la campagna contro il Covid!

Non è più un segreto ormai che, a pochissimi giorni dal suo sospirato e attesissimo esordio nei cinema giapponesi, Evangelion 3.0 + 1.0 Thrice Upon a Time sia stato rinviato una seconda volta a causa dell’emergenza Covid-19 e dello stato d’emergenza che ha interessato alcune delle principali prefetture del Giappone, tra cui quella di Tokyo.

L’ultimo capitolo della tetralogia Rebuild of Evangelion viene dunque fermato per la seconda volta dalla pandemia mondiale, che aveva già costretto Hideaki Anno e lo studio d’animazione Khara a rimandare il titolo una prima volta la scorsa primavera. Il capitolo conclusivo del franchise, quello che dovrebbe riscrivere completamente la vicenda dell’anime originale, sembra davvero essere maledetto, ma i creatori della pellicola hanno deciso di fare la loro parte nella lotta alla pandemia, usando la popolarità dell’anime sulla popolazione giapponese e prendendo parte a una campagna di sensibilizzazione.

Come potete vedere nel tweet in calce all’articolo, sempre più cartelloni luminosi in Giappone hanno infatti cominciato a trasmettere messaggi di avvertenze sul coronavirus utilizzando lo stile dei famosi messaggi di allerta che nell’anime vengono trasmessi dalla NERV per evacuare la popolazione durante gli attacchi degli Angeli.

“Stato d’emergenza – una richiesta della prefettura di Fukuoka. Per prevenire la diffusione del Covid-19 abbiamo proclamato lo stato d’emergenza. Prego, astenetevi dall’uscire, a meno che non sia assolutamente necessario. Specialmente dopo le 20.00, vi chiediamo fortemente di rimanere in casa. Indossate la mascherina, lavatevi le mani, e mantenete la distanza di sicurezza. Prego, prestate la massima attenzione e prendete le corrette misure di prevenzione dall’infezione”

Un piccolo passo quello di Evangelion, che serve per combattere indirettamente il virus e magari per rivedere presto le sale piene dei fan incantati di fronte all’ultima avventura di Shinji Ikari e degli EVA.