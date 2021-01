Resident Evil 3 diventa The Last of Us Part II in una incredibile mod

In passato vi abbiamo già condiviso notizie legate alle migliori mod emerse in rete, ma quella che stiamo per riportarvi ha dell’incredibile non soltanto per fatto incontrare Resident Evil 3 con The Last of Us Part II, ma anche per l’incredibile qualità e i dettagli offerti dalla mod PC, realizzata da Darknessvaltie.

Parlando della protagonista principale Jill Valentine, questa viene sostituita da Ellie e dal suo modello replicato in maniera perfetta, mentre Carlos Olivera diventa Joel. Anche gli altri personaggi presenti all’interno di Resident Evil 3 sono stati sostituiti con quelli del capolavoro di Naughty Dog:

Tyrell Patrick è diventato Tommy

Victor trasformato in Jesse,

Nicholai diventa Abby

Nemesis viene sostituito con un Bloater

Secondo molti utenti che hanno commentato il video con questa mod (scaricabile su Nexusmod e riproducibile tramite l’utilizzo di Mod Manager), l’esecuzione del gioco in questo stato rappresenterebbe un finale migliore rispetto a quello reale di The Last of Us Part II, come mostrato tramite il filmato sottostante che propone la sconfitta di Abby per mano di Joel ed Ellie.