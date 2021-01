Gunbarich: arriva nella versione PC il 12 febbraio

City Connection lancerà lo sparatutto Gunbarich per PC, pubblicato nel 2001 e sviluppato da Psikyo tramite Steam il 12 febbraio, ha annunciato la società. Il gioco supporterà le opzioni di lingua inglese e giapponese. Questo sarà il dodicesimo titolo sparatutto sviluppato da Psikyo e portato su PC nell’ultimo anno. Di seguito una panoramica del titolo:

Spara ai proiettili nemici! Gunbarich è uno sparatutto in stile breakout apparso per la prima volta nelle sale giochi nel 2001. Controlla la paletta e spara alla pallina per rompere tutti i blocchi e avanzare di livello. Perdi se finisci il tempo o lasci cadere il disco. Puoi usare il flipper per respingere i proiettili nemici oltre al disco. I proiettili che spari possono causare danni enormi se colpisci un nemico. Puoi anche controllare l’attivazione del disco e dei proiettili colpiti dal flipper con gli input sinistro e destro. Puoi impostare il livello di difficoltà, la durata, il numero di continui, i controlli, l’orientamento dello schermo, la velocità degli oggetti, la velocità dei proiettili. Inoltre, ora abbiamo le classifiche online! Sii il miglior Gunbarich del mondo!