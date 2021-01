DOTORI: l’action adventure game arriva su Switch a febbraio

CFK lancerà il gioco d’avventura a scorrimento laterale sviluppato da indev-studio, DOTORI, per Switch tramite il Nintendo eShop a febbraio, ha annunciato l’editore e supporterà le opzioni di lingua inglese, giapponese e coreana. Il gioco è stato lanciato per la prima volta per PC tramite Steam a marzo 2020. Di seguito una panoramica del titolo:

DOTORI è un’avventura d’azione a scorrimento laterale con grafica 3D unica e musica vivace. Già pubblicato su Steam, DOTORI ha raccolto elogi dai fan dei platform di tutto il mondo.

Rico lo scoiattolo viveva una vita tranquilla raccogliendo ghiande. È stata un’altra giornata tranquilla per Rico, che lavorava con sua sorella Lottie. Poi, dal nulla, un gufo è volato via e ha rapito Lottie! Ora deve intraprendere un duro viaggio per salvarla. Nei panni dello scoiattolo, il giocatore può esplorare luoghi pieni di misteri. I livelli sono pieni di sfide che richiedono agilità e riflessi rapidi. Il giocatore potrà eseguire una serie di azioni usando semplici comandi come corri, salta e lancia.



Personaggi