Trust presenta le nuove cuffie multipiattaforma GXT 433 Pylo

Trust, azienda leader negli accessori gaming e per il lifestyle digitale, annuncia GXT 433 Pylo, le nuove cuffie multipiattaforma over-ear della sua linea di dispositivi audio per il gaming. Progettate per offrire massima immersività e comfort durante lunghe sessioni di gioco, le cuffie GXT 433 Pylo offrono ampie possibilità di connessione con tutte le principali piattaforme, come console, pc e dispositivi mobile.

Le cuffie GXT 433 Pylo sono state progettate partendo da una struttura in metallo pensata per garantire al dispositivo ottima resistenza e stabilità, così da permettere al giocatore di concentrarsi nel gioco senza distrazioni. I padiglioni, posizionati sopra a potenti driver da 50mm e in grado di avvolgere perfettamente l’orecchio, sono realizzati in morbida eco-pelle e memory foam– una schiuma poliuretanica in grado di garantire il massimo comfort durante l’uso. La presenza nella parte superiore di un archetto in metallo a trama spazzolata permette, poi, di impostare l’aderenza perfetta per l’utilizzo in totale comodità anche nelle sessioni più impegnative.

Le cuffie GXT 433 Pylo di Trust sono disponibili nelle colorazioni nero e camo presso i migliori rivenditori fisici e sul Webshop Amazon di Trust ad un prezzo consigliato di 49,99€.