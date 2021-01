Steam Game Festival: torna a febbraio con nuove demo

Dopo la pandemia di COVID-19, l’importanza delle demo è cresciuta, perché consentono ai giocatori di risparmiare denaro pur continuando a provare molti fantastici giochi. Lo Steam Game Festival è stato molto importante nel 2020, poiché ha reso disponibili dozzine di versioni di prova per tutta la durata dell’evento, aiutando a stimolare l’interesse per alcuni fantastici giochi indipendenti del 2020 e per altri in arrivo. Ora sta tornando per dare il via all’edizione del 2021 e per permettere di provare nuove demo per PC.

Valve ha annunciato venerdì sera che lo Steam Game Festival tornerà a partire dal 3 febbraio. L’orario di inizio ufficiale sarà alle 10:00 PST e l’evento durerà fino al 9 febbraio alle 10:00 PST, dopodiché le demo non saranno più disponibili. L’evento di quest’anno presenterà oltre 500 versioni di prova di giochi che coprono tutti i generi. L’evento offrirà anche un programma completo di interviste agli sviluppatori, live streaming di gioco e altro ancora. Questa volta ci sarà anche uno streaming ufficiale di Twitch.

Per accompagnare l’annuncio, i trailer condivisi di Valve mostrano dozzine di giochi con demo già confermate per l’evento. I video sono suddivisi per genere sul canale YouTube ufficiale di Steam. I generi presenti includono Action, Adventure, Horror, Platform, Puzzle, RPG, Sport /Run, VR, Visual novel e Strategy. Ogni video presenta molti titoli riguardanti fantastici giochi.

Le precedenti edizioni dell’evento sono state presentate da ospiti illustri, ed possibile che Valve pianifichi di iniziare a ospitare vari personaggi negli Steam Game Festival. Per ora, i giocatori PC possono aspettarsi il 3 febbraio e il primo Steam Game Festival del 2021.