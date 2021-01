Jeanette Maus si spegne all’età di 39 anni, volto delle streghe di Resident Evil Village

Come potete già leggere da titolo, quest’oggi, siamo venuti a conoscenza di una tragica notizia che sconvolge fan e non dell’attrice stessa ma anche gli appassionati della saga di Resident Evil. Ebbene, secondo quanto svelato nel corso delle recenti ore da Capcom stessa, l’azienda ha annunciato su Twitter che Jeanette Maus si è spenta all’età di 39 anni, la quale aveva prestato il suo volto per le streghe presenti in Resident Evil Village, la nuova iterazione del survival horror.

Proprio per l’occasione, Capcom ha rilasciato il seguente messaggio su Twitter:

Siamo profondamente rattristati nell’apprendere della scomparsa di Jeanette Maus, la talentuosa attrice che ci ha aiutato a dare vita a molti personaggi differenti, incluse le nostre streghe parte del mondo di Resident Evil: Village. I nostri cuori sono vicini alla sua famiglia e ai suoi cari.



Per coloro che non la conoscessero, Janette Maus ha preso parte anche a diverse pellicole cinematografiche come: Your Sister’s Sister , Dismissed , Twelwe e Charm City Kings. La causa principale dovuta a questo fatto tragico è stato principalmente per via del suo tumore, che non le ha dato via di scampo. A condividere il dolore dei familiari si unisce Rosenfield Studios, scuola di recitazione, dove quest’ultima è stata studente e successivamente una docente.