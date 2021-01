Balan Wonderworld: pubblicato il trailer True Happiness is an Adventure

L’editore Square Enix e lo sviluppatore Arzest hannopubblicato un nuovo trailer del gamepaly di Balan Wonderworld soprannominato True Happiness is an Adventure. Una demo con quattro atti e una battaglia contro un boss da tre dei 12 capitoli del gioco completo sarà disponibile oggi su tutte le piattaforme. Di seguito una panoramica del gioco:

Leo ed Emma vengono condotti in Wonderworld dal misterioso pagliaccio Balan e partono per un viaggio alla ricerca di ciò che è importante per loro. Prima di poter tornare nel mondo reale, devono prima ripristinare l’equilibrio perduto nei loro cuori.

Balan Wonderworld Spectacle è un meraviglioso gioco platform d’azione ispirato al Teatro Balan. Guidati dall’enigmatico maestro di nome Balan, le star dello spettacolo Emma e Leo useranno abilità speciali e una moltitudine di costumi mentre si avventurano nella terra bizzarra e immaginaria di Wonderworld. Qui ricordi e panorami del mondo reale si mescolano con le cose che le persone hanno a cuore. Dodici storie diverse attendono i nostri personaggi nel Wonderworld, ognuna con le proprie peculiarità uniche. Esploreranno tutti gli angoli di queste fasi labirintiche, piene di trucchi e trappole. Le star dello spettacolo possono usare i poteri degli abitanti di Wonderworld indossando i loro costumi colorati, con oltre 80 diversi da provare! Colpisci i tuoi nemici, cammina per aria, ferma il tempo o manipola tutti i tipi di oggetti … le possibilità sono infinite quando prendi un nuovo costume. Per la prima volta in 20 anni Naka Yuji e Oshima Naoto uniscono le forze formando il team della Balan Company: società che riunisce professionisti dello sviluppo di giochi d’azione, video e produzione musicale sia interni che esterni all’azienda.

Modalità cooperativa locale a due giocatori

Goditi un’avventura ancora più bella mentre un giocatore controlla Leo e l’altro controlla Emma in modalità cooperativa a due giocatori. Collabora insieme combinando le abilità di due diversi costumi che sicuramente apriranno nuove strade mentre vaghi per Wonderworld! Balan Wonderworld uscirà per PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch e PC tramite Steam il 26 marzo 2021.