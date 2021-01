Spacebase Startopia: svelata la data su PC e console

Kalypso Media e Realmforge Studios oggi hanno svelato che lo space station management sim, Spacebase Startopia, sarà disponibile il 26 marzo per Windows-PC/Linux/Mac, Xbox (One/Series X|S) e PlayStation 4|5. La beta del gioco è attualmente disponibile per tutti coloro che effettueranno il pre-order su Steam e sul Kalyspo Store, oltre che su Xbox tramite Game Preview.

Spacebase Startopia offre ai giocatori il sogno galattico: gestire la propria stazione spaziale a forma di ciambella. Sorvegliati e assistiti dall’intelligente intelligenza artificiale di bordo della base (quando ne ha voglia), i giocatori vestiranno i panni del Comandante nella loro casa galleggiante lontana dalla terra, equipaggiando i tre deck della stazione con una varietà di gadget galattici mentre cercano di soddisfare i desideri e le esigenze di una vasta gamma di forme di vita extraterrestri in vacanza. In multiplayer, fino a 4 giocatori possono lavorare insieme per costruire la più grande oasi della galassia o mettere i bastoni fra le ruote dei loro rivali con audaci imprese di sabotaggio economico.

Spacebase Startopia sarà disponibile il 26 marzo per PC, Linux, Mac, Xbox One, Series X|S, PlayStation 4 e PlayStation 5. La versione per Nintendo Switch sarà disponibile prossimamente nel corso dell’anno. I giocatori possono ora effettuare il pre-order della versione digitale tramite Kalypso Store, Steam e Microsoft Store o prenotare la versione fisica del gioco tramite retailer selezionati.

In Spacebase Startopia, i giocatori potranno ritagliarsi il loro piccolo spazio nell’universo, pronti a trasformarlo in un’utopia galattica. Con tre diverse modalità di gioco e una grande quantità di decisioni da prendere sotto l’occhio vigile del VAL, l’intelligenza artificiale sardonica della stazione, un sacco di divertenti contenuti attendono i giocatori nuovi e esperti. Ma fai attenzione a invadere i pirati spaziali: faranno del loro meglio per rovinare i tuoi piani.

