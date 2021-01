Turtle Beach annuncia la partnership con Oakley

Turtle Beach, leader negli accessori da gaming, annuncia oggi una nuova partnership con Oakley, leader nelle attrezzature sportive e nelle innovazioni nel campo dell’ottica. Come marchio legato alla competizione, Oakley continua ad espandere la sua linea di occhiali sviluppati per i gamer alla ricerca delle migliori prestazioni. La nuova partnership unisce l’esperienza di Turtle Beach nella creazione di cuffie da gaming di alta qualità e totalmente glasses-friendly, con la ricerca di Oakley per raggiungere sempre prestazioni migliori, il tutto concentrato in una collezione progettata per aiutare i giocatori a vedere meglio, sentire meglio e trionfare sui loro avversari.

La partnership viene celebrata dal lancio della Oakley x Turtle Beach Collection, caratterizzata dalla tecnologia Prizm™ Gaming Lens di Oakley, che offre prestazioni di livello superiore per il gaming, riducendo al minimo l’affaticamento degli occhi. Il risultato è una collezione che fornisce benefici per la vista mentre si adatta perfettamente alle diffusissime cuffie da gaming di Turtle Beach, dotate di tecnologia brevettata ProSpecs™ totalmente glasses-friendly per un comfort senza pari.