Returnal ufficialmente rimandato a fine aprile

Con un intreccio che lega l’horror, l’action e la peculiare progressione roguelike, Returnal si preannuncia essere un titolo perlomeno interessante sotto scariati punti di vista. Housemarque sta lavorando duramente per donare ai giocatori la giusta esperienza e, a quanto pare, i fan dovranno aspettare un po’ più del previsto.

Infatti, tramite l’account ufficiale Twitter di Sony, la compagnia ha annunciato ufficialmente il posticipo della produzione targata Housemarque per PlayStation 5, il quale muove la pubblicazione dal 19 marzo al 30 aprile, quasi un mese e mezzo di distanza.

Il tweet cita anche l’operazione di ulteriore pulizia che il team di sviluppo andrà a compiere in queste ultime settimane. Anche Returnal, quindi, entra a far parte dei tantissimi titoli rimandati tra il 2020 e il 2021; intanto qui potete vedere le ultime sequenze di gameplay pubblicate dagli sviluppatori, mentre qui sotto trovate la descrizione del prodotto.

Update: Returnal has a new release date of April 30, 2021. SIE and Housemarque have made the decision to move the release date in order to give the team extra time to continue to polish the game to the level of quality players expect from Housemarque.



See you in April! pic.twitter.com/xb6IBWJ5TQ

— PlayStation (@PlayStation) January 28, 2021