Baldur’s Gate 3: novità sulla Patch 4 arriveranno presto

Più di un mese è passato da quando è stata rilasciata la Patch 3 per Baldur’s Gate 3, ultima fatica del team Larian Studios attualmente nel programma Accesso Anticipato di Steam. Da tempo, i giocatori sono alla ricerca di informazioni riguardo la prossima Patch ufficiale e, finalmente, il team ha rilasciato alcuni aggiornamenti a riguardo.

Come potete vedere dal tweet in calce, Larian Studios ha voluto tranquillizzare i fan avvisando loro che il team è già all’opera sulla Patch 4 e che presto riceveranno notizie per saperne di più. Intanto, per accomodare la questione, il team ha poi posto una domanda ai giocatori, chiedendo se ci fosse stato un allagamento in uno dei loro studi e, questo, risponderebbe al perchè dei ritardi con la fantomatica Patch 4.

Baldur’s Gate 3, ricordiamo, è attualmente disponibile su PC e Google Stadia. Ora come ora è prevista la permanenza dell’opera nel programma Accesso Anticipato almeno per un altro anno, con gli sviluppatori che ribadiscono il concetto di “pubblicare quando è pronto”. Infine, visto lo stato del titolo, vi ricordiamo che la storia principale non è del tutto giocabile ancora ma, qualora foste interessati alla produzione, qui trovate il nostro provato!

Adventurers, we see you lurking Steam Database every day 👀 Our team is working away on Patch 4 at the moment and we'll have more news for you soon. For now, some trivia! Was there another flood at one of Larian’s offices last week?

