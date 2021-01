UnderMine: svelata la data d’uscita su Nintendo Switch

Thorium Entertainment ha recentemente annunciato la data d’uscita di UnderMine per la console ibrida nipponica Nintendo Switch. Il titolo sarà disponibile sul Nintendo eShop a partire dall’11 febbraio al prezzo di €19.99. Per più informazioni, potete anche visitare il sito web ufficiale.

La produzione, già pubblicata lo scorso agosto su Xbox One, PC, Mac e Linux tramite Steam, permetterà ai giocatori di esplorare miniere in un titolo action-adventure che fonde meccaniche roguelike, dungeon crawler e avanzamento in stile RPG. Qui sotto trovate una descrizione di UnderMine, seguita dal nuovo trailer appositamente pubblicato dagli sviluppatori.